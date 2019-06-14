ونقلت "فرانس برس" عن بلدية سديروت، إن المبنى كان فارغاً لحظة سقوط الصاروخ، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ "مقذوفا أطلق من قطاع غزة باتجاه سديروت".

من ناحيتها قالت الشرطة الإسرائيلية، إنّ "صاروخاً أصاب مبنى في سديروت من دون أن يسفر عن إصابات لكنّه تسبّب بأضرار ماديّة".

وكان الجيش الإسرائيلي قال إن طائراته أغارت فجر الخميس على موقع عسكري تابع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من القطاع للمرة الأولى منذ مطلع مايو.

وقالت الهيئة الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع، والمكلفة بالعمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) في بيان "مع استمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، اتخذ قرار بإغلاق المنطقة البحرية مساء اليوم (الأربعاء) في غزة حتى إشعار آخر".

من جانبه، قال متحدث باسم جهاز الإطفاء الإسرائيلي، إن البالونات الحارقة التي أطلقت من غزة تسببت بسبعة حرائق يوم الثلاثاء وحده.

وجاء قرار إغلاق المنطقة البحرية بعد إعلان الهيئة الثلاثاء، أنها قلصت مساحة الصيد المسموح بها من 10 أميال بحرية إلى ستة، بعد أن كانت 15 ميلا بحريا قبل أسبوع.