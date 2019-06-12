وأكد الرئيس المصري لدى استقباله قائد القيادة المركزي الأميركية على أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، الذي "يعد جوهريا لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

من جانبه، أشاد الفريق أول كينيث ماكينزي بمتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مصر وتعزيزها.

وثمن ماينزي الجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب باعتباره تحدياً مشتركاً يواجه العالم بأسره مع التأكيد على دور مصر المحوري في المنطقة وجهودها في صون السلم والأمن الإقليميين.

وعلى هامش الزيارة التي تستغرق عدة أيام، التقي وزير الدفاع والإنتاج الحربى المصري، الفريق أول محمد زكى بقائد القيادة المركزية الأميركية.

وأكد زكي خلال اللقاء أن الحرب على الإرهاب بالمنطقة تتطلب جهود المجتمع الدولي للقضاء على التنظيمات الإرهابية والعمل على تجفيف مصادر تمويلها على كافة المستويات.