وسرعان ما انتشرت التعليقات التي أدانت فعل مطلق النار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشر مقطع مصور للحظة إطلاقه الرصاص في الهواء عقب انتهاء خطبة العيد، الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض، علوش بن فارس بن بادي، الأحد، إن أمير منطقة الرياض وجه الجهات المعنية بسرعة القبض على المخالف، وتطبيق المقتضى النظامي بحقه.

وجاء تصريح بن بادي عبر الصفحة الرسمية لإمارة منطقة الرياض على تويتر، التي قالت إن التوجيه صدر "بناء على ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار في الهواء بعد الفراغ من خطبة صلاة العيد".

وكانت كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين واليمن والجزائر ودار الإفتاء للطائفة السنية في لبنان وديوان الوقف السني في العراق، أعلنوا أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

في المقابل، كان أول أيام العيد في سوريا والأردن والأراضي الفلسطينية وتونس هو الأربعاء.