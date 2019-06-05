وقال مراسلنا إن القوات المشتركة نجحت في تحرير موقع "الخزان" وعدد من التباب المطلة على قرية "القفلة" وتحرير جبل "القصبة" المطل على قرية "هجار" و"باب غلق" بـقعطبه.

وفي الأثناء، شنت قوات المقاومة الجنوبية في جبهة "تورصة" غربي مديرية "الأزارق" هجوما استعادت خلاله منطقة "الشجفاء" و"الشبهة" وعددا من المواقع، وتم دحر المليشيات منها إلى ما خلف "دار الصليب"، مكبدة المليشيات قتلى وجرحى وسط حالة فرار كبيرة للمتمردين.

وأفادت مصادر عسكرية، بمصرع "سنان عباس القحيف" القيادي الميداني الجديد لمليشيات الحوثي في "قعطبة" شمالي الضالع، في غارة لمقاتلات التحالف العربي على أحد المواقع بمنطقة "باجة".

وأشارت المصادر إلى أن القحيف يعتبر أحد أبرز القيادات الحوثية العسكرية في محور قعطبة.