وذكرت الإدارة الذاتية الكردية، التي تسيطر على مساحات من شمال سوريا وشرقها، أنها ساعدت في إعادة هؤلاء "بناء على طلب الإدارة الأميركية".

وقال المتحدث باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كمال عاكف، في بيان، إن ذلك تم "بناء على طلب الإدارة الأميركية ... والرغبة الحرة والطوعية للمواطنين الأميركيين في العودة إلى بلادهم دون أي ضغط أو إكراه".

وكانت المرأتان والأطفال في مخيم الهول للنازحين في شمال شرق سوريا، حيث يحتجز الآلاف من الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام سورية تابعة للدولة أن القوات الكردية التي تسيطر على شمال شرق سوريا أوقفت صحفيا يعمل في قناة موالية للنظام السوري.

وأكدت قناة الإخبارية الرسمية، مساء الثلاثاء، أن مراسلها توفيق أحمد الصغير "اختطف بسبب تصويره لحرائق حقول القمح في القامشلي".

واتهمت القناة الشرطة المحلية للإدارة الكردية شبه الذاتية "الأسايش" بتوقيف مراسلها الذي يعمل من مدينة القامشلي. ولم تعلق القوات الكردية على خبر توقيف الصحفي الذي نقلته أيضا وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا.

وفي الأسابيع الماضية، أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن حريق ضرب "عشرات الهكتارات" من حقول القمح في شمال شرق سوريا، علما بأن "الخلايا النائمة" للمتشددين لا تزال نشطة في سوريا.

وأكد برنامج الأغذية العالمي، الثلاثاء، أن الحرائق التي اندلعت في الحقول في كافة أنحاء سوريا، تسببت ببعضها "درجات الحرارة المرتفعة".