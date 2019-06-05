وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية أن تلك العناصر من المتورطين فى واقعة مقتل ضابط شرطة بمديرية أمن الشرقية قبل عدة أيام خلال قيامه بمطاردتهم عقب سرقتهم سيارة أحد المواطنيين المصريين بالإكراه.

وقال المصدر انه تم ضبط مجموعة من الأسلحة والقنابل اليدوية بحوزة المتهمين.

وأشار إلى أن البحث لا يزال مستمرا عن أحد المتورطين فى واقعة مقتل ضابط الشرطة.