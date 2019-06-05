ويعد فتح المنطقة شديدة التحصين الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة، خطوة تستهدف إظهار زيادة الثقة في الوضع الأمني بالبلاد إجمالا، عقب سنوات من الحرب.

وقال اللواء جاسم يحيى عبد علي لوكالة "أسوشيتد برس"، إن المنطقة التي تضم السفارة الأميركية والمقرات الحكومية العراقية مفتوحة الآن "24 ساعة في اليوم دون أي استثناءات أو شروط".

وأوضح علي أن السلطات أزالت 12 ألف جدار خرساني من المنطقة، التي أطلق عليها السكان اسم "أميركا الصغيرة".

وكانت المنطقة التي تصل مساحتها إلى 10 كيلومترات مربعة وتشتهر بأشجار النخيل والتماثيل، مغلقة أمام الجمهور منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت الحكومة تخفيف القيود في المنطقة، وقالت إن المنطقة الخضراء ستكون مفتوحة للجمهور في عيد الفطر.

وفي السياق، قال عسير عاصم (25 عاما) الذي قاد سيارته داخل المنطقة الخضراء لأول مرة في حياته، "أشعر أن بغداد أكبر من ذي قبل"، وأضاف أن "جيله لا يعرف شيئا عن المنطقة الخضراء وشعر أن الناس هناك يعيشون في بلد آخر".

وتابع قائلا: "الآن لا يوجد فرق، وهذا جميل".

وكانت المنطقة موطنا لقصور صدام حسين قبل الغزو، ثم أصبحت معروفة باسم "أميركا الصغيرة" في أعقاب الحملة العسكرية التي أطاحت الرئيس الراحل.

وفي السنوات اللاحقة، أصبحت المنطقة المحاطة بالسور رمزا كريها لعدم المساواة في البلاد، مما زاد من شعور العراقيين بأن حكومتهم بعيدة عن الأنظار.

وكان يتسنى فقط للعراقيين الذين يحملون شارات أمنية خاصة دخول المنطقة، وفشلت المحاولات والوعود المختلفة من قبل حكومة بغداد لفتح المنطقة الخضراء أمام حركة المرور خلال السنوات الماضية، بسبب المخاوف الأمنية المستمرة.

في وقت سابق من هذا العام، بدأت الحكومة تخفيف القيود في المنطقة، وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن المنطقة الخضراء ستكون مفتوحة تماما للجمهور في عيد الفطر.

وقال عبد الله محمد، وهو سائق سيارة أجرة: "الحمد لله حدث افتتاح المنطقة الخضراء خلال العيد. إنها مبادرة جيدة للغاية وستسهل عملية النقل في بغداد".