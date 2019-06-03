وذكر نشطاء سوريون، أن التفجير وقع ليل الأحد، وسط بلدة أعزاز، وأسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وانفجرت السيارة المفخخة أثناء خروج المصلين من صلاة التراويح في منطقة "سوق الحدادين".

ويأتي التفجير غداة هجوم آخر مماثل استهدف بسيارة مفخخة مدينة الرقة الواقعة في شمال شرق سوريا، وأوقع 10 قتلى و20 جريحا.

وكانت تركيا قد شنت في 2016 عملية عسكرية واسعة النطاق داخل الأراضي السورية أطلقت عليها اسم "درع الفرات" وسيطرت في أعقابها على أكثر من ألفي كيلومتر مربع من الأراضي في شمال سوريا، بما في ذلك أعزاز.

وما زالت أنقرة تحتفظ في هذه المنطقة بقوات عسكرية وعناصر استخبارات، كما أنها تدعم قوات الشرطة المحلية