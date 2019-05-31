وقال مسؤول في الخارجية الأميركية لمراسلة "سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة ترحب بمشاركة الرئيس العراقي برهم صالح، في القمة العربية بمكة المكرمة.

وأضاف المصدر: "رسالتنا إلى إيران ثابتة، نتوقع منها احترام سيادة العراق ودول المنطقة الأخرى احتراما كاملا، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والامتناع عن السلوكيات التي تثير التوترات الطائفية أو تمكن المتطرفين".

وأضاف أن تور\ إيران في الصراعات الإقليمية يهدد أمن العراق، وله آثار مزعزعة للاستقرار على المنطقة بأسرها.

ويوم الخميس، قال العراق إنه يعارض البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، الذي نص على أن أي تعاون مع طهران يجب أن يقوم على "عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى".

في غضون ذلك، أكدت القمة العربية الطارئة التي استضافتها مكة المكرمة في بيانها الختامي على حق السعودية في الدفاع عن أراضيها، ونددت بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة.

واستنكر البيان "استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع واعتبار ذلك تهديدا للأمن القومي العربي"، وشدد على مساندة الدول العربية لأي إجراءات تتخذها المملكة ضد تلك الاعتداءات في إطار الشرعية الدولية.

وجاءت الدعوة عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات ومحطتين لضخ النفط في المملكة، في وقت قال مسؤولون أميركيون إن نشر قوات أميركية في المنطقة جاء لردع إيران.