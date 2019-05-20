ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قوله: "إنه في صباح اليوم الاثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافا جوية تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف".

وكانت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي، قد رصدت في أبريل الماضي، جسما باتجاه الأعيان المدنية بمنطقة عسير، وتم التعامل مع الهدف بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.

وحسب "واس"، أوضح المالكي، أنه لم ينتج تسجيل أية إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الطائرة المعادية (الحوثية).

وندد المالكي باستمرار المحاولات المتكررة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات بدون طيار، وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد.