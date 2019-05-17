وذكرت "سانا" أيضا نقلاً عن مصدر عسكري أن "وسائط دفاعنا الجوي اكتشفت أهدافاً معادية قادمة من اتجاه القنيطرة وتصدت لها".

وكانت الوكالة نقلت عن مراسلها سماع دوي "انفجار" في محيط دمشق.

وسبق لإسرائيل أن شنت غارات على أهداف في العمق السوري، في مسعى إلى تقليص نفوذ إيران وميليشيات حزب الله المرتبطة بها.

ولم ترد أنباء حول وقوع خسائر أو ضحايا من جراء الخطوة العسكرية الإسرائيلية.