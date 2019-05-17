وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن المحتجزين نقلوا إلى أبوظبي، تمهيدا لمغادرتهم إلى بلادهم.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الأربعة، وهم 3 فلبينيين ورابع كوري جنوبي، تم احتجازهم العام الماضي على يد جماعات مسلحة أثناء عملهم كمهندسين مدنيين في محطة لتحلية المياه غربي ليبيا.

وأضافت الوزارة أنه "تلبية لطلب المساعدة الذي تقدمت به دولتا الفلبين وكوريا الجنوبية، قامت دولة الإمارات بالتواصل مع الجيش الوطني الليبي، للعمل على إطلاق سراحهم وضمان أمنهم وسلامتهم".

و"نتيجة للتعاون والتنسيق المثمر بين دولة الإمارات والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، تواصلت جهود البحث عن المحتجزين والعثور عليهم، حيث تم استعادتهم سالمين، ويجري العمل على إعادتهم لبلادهم".

ونقلت "وام عن البيان، أن "إطلاق سراح المدنيين الأبرياء يأتي بعد جهود مكثفة ليرسل رسالة إيجابية ومهمة تجاه أولوية تعزيز الأمن والسلم في ليبيا، والحد من الممارسات الإجرامية التي تقوم بها الجماعات المسلحة التي لا تتوانى عن احتجاز المدنيين، دون أدنى اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية، ودون أدنى اكتراث بأن هؤلاء المدنيين يعملون لصالح مؤسسات تخدم ليبيا وشعبها".

واختتم البيان بأن الإفراج عن "هؤلاء الأبرياء سيجمعهم مع أسرهم ويعيدهم إلى أوطانهم بعد طول معاناة".