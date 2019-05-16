سكاي نيوز عربية - أبوظبي قتل أربعة أشخاص، وأصيب ١٤ آخرين في أعمال عنف اندلعت عند أحد المراكز التجارية الشهيرة بمحافظة النجف بالعراق، مساء الأربعاء، خلال تظاهرات لأتباع التيار الصدري.
وكان مقتدى الصدر قبل يومين قد دعا أتباعه إلى محاسبة من وصفهم بالفاسدين ممن ينتمون أو كانوا ينتمون إلى التيار الصدري وقاموا بسرقة الأموال وشيدوا مراكز تجارية كبرى في مختلف المحافظات.
وشكل الصدر لجنة من "سرايا السلام" لمحاسبة هؤلاء فانطلقت أمس الأربعاء تظاهرات باتجاه عدد من تلك المراكز التجارية، وتطورت إلى أعمال عنف تخللها إطلاق نار وإضرام للنيران ببعض تلك المراكز التجارية.