وكان مقتدى الصدر قبل يومين قد دعا أتباعه إلى محاسبة من وصفهم بالفاسدين ممن ينتمون أو كانوا ينتمون إلى التيار الصدري وقاموا بسرقة الأموال وشيدوا مراكز تجارية كبرى في مختلف المحافظات.

وشكل الصدر لجنة من "سرايا السلام" لمحاسبة هؤلاء فانطلقت أمس الأربعاء تظاهرات باتجاه عدد من تلك المراكز التجارية، وتطورت إلى أعمال عنف تخللها إطلاق نار وإضرام للنيران ببعض تلك المراكز التجارية.