وأشار المالكي إلى أن الأربعاء يصادف الذكرى الـ 71 لنكبة وتشريد الشعب الفلسطيني، و"محاولات شطب وطمس هويته الوطنية وحقوقه المشروعة، ولكن صمود الشعب الفلسطيني وإصراره على مواجهة كافة المحاولات التي تسعى إلى تقويض حقوقه ووجوده سيوجد واقعا جديدا يخط فيه مستقبله معتمدا على الصمود الاسطوري للشعب الفلسطيني وعلى القانون الدولي ومؤسساته".

وشدد المالكي على أن تقديم لائحة الادعاء هذه تأتي استمرارا لإجراءات التقاضي، التي شرعت بها دولة فلسطين منذ 29 سبتمبر 2018 عندما تقدمت بطلب تحريك الدعوى ضد الولايات المتحدة، وهو ما استجابت له المحكمة بإصدارها أمر لتحديد توقيت تقديم المرافعات الخطية، حيث حددت السقف الزمني لتسليم هذه المرافعات بتاريخ 15 مايو 2019 من دولة فلسطين، وتاريخ 15 نوفمبر 2019 لتقديم لائحة الادعاء من قبل الولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الفلسطيني على أن دولة فلسطين قد استندت في دعواها أمام الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بشأن تسوية النزاعات والذي انضمت إليه بتاريخ 22 مارس 2018 واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية والتي انضمت إليها بتاريخ 4 أبريل 2014.

وختم المالكي قوله: أن هذا التحرك هو ممارسة لدولة فلسطين لحقها السيادي كدولة عضو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.