وكان النائب العام أمر هذا الشهر باستجواب البشير فيما يتعلق بتهم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولم يدل البشير بأي تعقيب منذ الإطاحة به واعتقاله في 11 أبريل.

وكلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول 4 محامين، لتولي الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء.

ومن بين المحامين المدافعين عن البشير، رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وعبد الباسط سبدرات وعمر عبد العاطي، حسبما أوضحت صحيفة "السوداني" الأحد.

وحسب المصدر ذاته، فإن نحو 50 محاميا أبدوا استعدادهم للدفاع عن الرئيس السابق.

وتم عزل البشير في أبريل الماضي بعد مظاهرات عارمة ضد نظام حكمه، ويتولى إدارة شؤون البلاد حاليا مجلس عسكري انتقالي، تعهد بنقل السلطة إلى حكومة مدنية في مدة أقصاها عامان.