وأصيب 47 فسلطينيا بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع الجيش الإسرائيلي للمشاركين في المسيرات الأسبوعية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع للعام الثاني على التوالي شرق قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية، "أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا نيران أسلحتهم وقنابل الغاز المسيل للدموع" صوب عشرات الفتية والشبان الذين بدأوا يتوافدون إلى مناطق التجمعات الخمس التي تقام عندها المسيرات شرق قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن ذلك أدى إلى إصابة 43 فلسطينيا بجروح، أحدهم إصابته خطيرة، كما أصيب العشرات بالاختناق، حيث جرى علاجهم ميدانياً داخل النقاط الطبية.

وأطلق المتظاهرون على هذه المسيرات "جمعة الجولان عربية سورية"، وذلك رفضا لقرار الرئيس الأميركي دونالد الاعتراف بسيادة إسرائيل عل هضبة الجولان المحتلة.