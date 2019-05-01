وأضاف الاتحاد في بيان صدر الثلاثاء، أنه شعر "بألم عميق" لأن الجيش لم يتنح جانبا ويسلم السلطة إلى مدنيين خلال فترة الـ15 يوما، التي حددها الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي.

وذكر البيان أن مهلة الـ60 يوما هي التمديد الأخير للمجلس العسكري السوداني لتسليم السلطة للمدنيين.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان الاتحاد الأفريقي أن مهمته تتمثل في مساعدة السودان للوصول إلى حلول يصنعها المواطنون بأنفسهم.

والتقى المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق ركن شمس الدين كباشي، مع مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد الحسن ليباد، بالقصر الرئاسي بالخرطوم.

واتفق المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان، استضافتها القاهرة، الثلاثاء الماضي، على تمديد مهلة الاتحاد الأفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوما إلى 3 أشهر.

وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير بمجلس رئاسي مدني ومجلس تشريعي مدني ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

ومنذ 6 إبريل الماضي، يعتصم الآلاف أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، مما أدى إلى إغلاق جسري "لنيل الأزرق والقوات المسلحة، اللذَين يربطان الخرطوم بمدينة بحري.