ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن وكالة "دير الزور 24"، أن الطائرة ليست روسية أو إيرانية أو سورية، وأن مركبات عسكرية انتشرت في المنطقة منذ رصد الطائرة.

وذكرت مصادر للوكالة أن الطائرة لم تنفذ أي هجمات، لكنها حلقت حول المنطقة لمدة 30 دقيقة ثم غادرت.

وأشارت "جيروزاليم بوست" إلى أن هذه الواقعة تأتي وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز.

وتسعى إسرائيل إلى الضغط على إيران، بهدف إجبار قواتها في سوريا على الخروج منها، أو على أقل تقدير الابتعاد عن الحدود الإسرائيلية السورية.

وتكررت هجمات إسرائيل، التي تعتبر إيران الخطر الأكبر، على أهداف في سوريا تخص إيران وقوات متحالفة معها من بينها جماعة حزب الله اللبنانية.

وخطر اندلاع مواجهة مباشرة بين العدوين اللدودين، إسرائيل وإيران، يحدق منذ فترة طويلة في سوريا، حيث أرسى الجيش الإيراني وجودا منذ بدايات الحرب المستمرة منذ نحو 8 سنوات، دعما لحكومة الرئيس بشار الأسد.