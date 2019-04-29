وذكرت مصادر ميدانية ان طائرات التحالف استهدفت بعدة غارات جوية، تعزيزات وتجمعات للمليشيا الحوثية، في منطقة الناصفة بمديرية الزاهر، ما اوقع قتلى وجرحى في صفوف المتمردين وتدمير آليات وعربات قتالية.

وفي تعز، قتل سبعة من مليشيا الحوثي في معارك مع الجيش اليمني، بغرب وشرق المحافظة جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني وفقًا لموقع سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية "إن من بين القتلى الحوثيين قياديًا ميدانيًا يدعى سمح محمد عبد الرحمن الصوفي".

وأشار المصدر، إلى أن المواجهات اندلَعت بين الجانبين في مواقع ضَاحة حَسناء شمال جبل العُويد بجبهةِ مقبنة غرب المحافظة، أما في شرق المدينة فلقي اثنان من مليشيا الحوثي مصرعهما بنيران قوات تابعة للواء 22 ميكانيك.

وقال مصدر عسكري "إن عنصري الحوثي قُتلا بنيران قوات القطاع الثاني في اللواء 22 ميكا في محيط القصر الجمهوري ومعسكرِ التشريفات شرقَ المدينة".