وأوضح سلامة، خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي، أن المجتمع الدولي سيواصل العمل من أجل تحسين الأوضاع في ليبيا، منوها في الوقت نفسه إلى أن ذلك سيتطلب مزيدا من الوقت.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، وأن روما على تواصل مع كافة الأطراف الدولية لتجنب أي تصعيد للمواجهات في البلاد.

ويقوم غسان سلامة بزيارة إلى العاصمة الإيطالية روما في إطار جولة تقود إلى بعض العواصم الدولية ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.