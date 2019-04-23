وجاء في البيان: "تنعى السفارة السعودية لدى سريلانكا مواطنيها أحمد زين الجعفري؛ وهاني ماجد عثمان؛ اللذين وافتهما المنية .. إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع في مدينة كولمبو"، حسب صحيفة "سبق" السعودية.

وكان الهجوم الذي استهدف كنائس وفنادق، الأحد، قد أسفر عن مقتل 310 أشخاص؛ حسب ما ذكر بيان صادر عن الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا في بيان، إن نحو 500 شخص أصيبوا في التفجيرات.

وأضاف أن 40 شخصا تم توقفيهم على خلفية الاعتداءات التي اتهمت فيها الحكومة في وقت سابق جماعة غير معروفة هي "جماعة التوحيد الوطنية" بالوقوف وراءها.

من جانب آخر، أكد مسؤولان مطلعان على التحقيق احتجاز شخص سوري، وقال مصدر آخر إنه "اعتقل بعد استجواب مشتبه بهم محليين".

ولم ترد المصادر تفاصيل أوفى بشأن هوية السوري الذي جرى توقيفه، فيما زالت الصدمة تخيم على البلد الآسيوي الذي شهد، مؤخرا، أعنف هجمات منذ نهاية الحرب الأهلية في 2009.