وبحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المسافرة نشرت صورة سندويتش لا يضم أي شيء تقريبا، باستثناء الخبز وقطعة من الزبدة والخس، خلال رحلة على متن الخطوط الجوية البريطانية.

وذكر المصدر، أن المفترض هو أن يحتوي السندويتش، قطعة من صدر الدجاج، إضافة إلى البندورة (الطماطم) والخس والمايونيز، لكن من ينظر إلى الصورة لا يجد أثرا للدجاج.

وتقول المسافرة جو هاندرسون تشيرتوف، 50 عاما، إن صدمتها في الوجبة المقدمة لها، كانت في رحلة بين لندن ونيويورك، في الثامن والعشرين من مارس الماضي.

وبمجرد نشر صورة السندويتش على موقع "فيسبوك"، انهالت التعليقات الساخرة واستغرب كثيرون أن يتم تقديم شطيرة في حالة سيئة لمسافرة على متن رحلة تستغرق عدة ساعات.

وقال آخرون إن على شركات الطيران أن تقدم وجبات ذات جودة، لا سيما أن الركاب لا يملكون خيارات أخرى خلال السفر حتى يتدبروا أمرهم.

ودفعت الضجة التي أحدثتها الصورة على مواقع التواصل، الخطوط البريطانية إلى الاعتذار عن انزعاج الركاب من عدم إجابة الوجبات لتطلعاتهم، لكن الشركة دافعت عن الطعام الذي تقدمه خلال الرحلات.

وقالت متحدثة باسم الخطوط الجوية البريطانية: "نحن نفخر بجودة الوجبات التي نقدمها على متن الطائرة، وقد استثمرنا بكثافة في تقديم الطعام لدينا، في جميع الدرجات".

وتابعت: "نحن آسفون لأن معاييرنا انخفضت عن توقعات عملائنا في هذه المناسبة".