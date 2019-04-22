ونقل الرسالة وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الذي استقبله رئيس المجلس الانتقالي في القصر الجمهوري.



وعبر وزير الخارجية البحريني عن "اعتزاز البحرين بالعلاقات الأخوية مع السودان، وحرصها المستمر على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يدعم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين"، وفق ما ذكر موقع الخارجية البحرينية.

وأكد "وقوف البحرين إلى جانب السودان ودعمها لكل ما فيه الحفاظ على سيادتها وأمنها ووحدتها الوطنية"، متمنيا للسودان تجاوز هذه المرحلة المهمة من تاريخها، والمضي نحو المزيد من التنمية والازدهار بما يلبي تطلعات الشعب السوداني.



كما أشاد بالدور الكبير الذي تقوم به السودان ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، من أجل استتباب الأمن والسلم في اليمن.



من جانبه، أعرب البرهان عن خالص تقديره للعاهل البحريني، و"موقفه الأخوي الداعم للسودان في كل الظروف".