وتساقطت الثلوج للمرة الأولى منذ سنوات في أواخر شهر أبريل، ووصل ارتفاعها إلى 900 متر فوق سطح البحر. وعادة لا تتساقط الثلوج في مثل هذا الوقت من العام.

وأعلنت شرطة المرور عن إغلاق عدد من الطرق الجبلية، بسبب تراكم الثلوج، في حين أدت الأمطار والثلوج والصقيع إلى إلحاق أضرار بثمار الأشجار والمزروعات الربيعية، مثل الفواكه والخضراوات الموسمية.

وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي صورا للثلوج المتساقطة في أكثر من منطقة لبنانية، معبرين عن استغرابهم من أحوال الطقس العاصف في شهر أبريل، الذي عادة ما يكون فيه الجو ربيعيا ومعتدلا.

وأفاد مواطنون بأنهم لم يشهدوا منذ أكثر من قرنين من الزمن تساقط الثلوج والأمطار بهذه الغزارة مع نهاية شهر أبريل، الذي تبدأ فيه البرودة عادة في الانحسار.

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية استمرار تساقط الأمطار والثلوج على المرتفعات والسواحل والمناطق الداخلية، مصحوبا برياح نشطة وعواصف رعدية.