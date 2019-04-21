وقال الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد بطرابلس بعد تعرض العاصمة لغارة جوية.

وقال المطار على موقعه الإلكتروني" لإجراءات السلامة الجوية تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي قد قال في وقت سابق السبت إن ميليشيات طرابلس تقوم بتنفيذ غارات على أهداف مدنية في العاصمة طرابلس.

وأشار المسماري إلى أن الميليشيات تحاول اختراق صفوف قوات الجيش بكافة الطرق، مضيفا أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية.

وأعاد اللواء المسماري التأكيد على أن هدف حملة الجيش الليبي هو القضاء على الإرهابيين والميليشيات المتشددة في العاصمة طرابلس.