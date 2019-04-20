وجاء النفي بعدما زعمت تقارير صحفية، مؤخرا، أن السعودية ألغت جوازي سفر المواطنتين، فصارتا "عالقتين" في جورجيا.

وأوردت السفارة السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): "أن أي مزاعم حالية بأن جوازي سفرهما قد ألغيا مزاعم غير صحيحة".

وادعت المواطنتان السعوديتان، أنهما طلبتا لجوءا إلى بلد ثالث، لأنهما صارتا بدون جواز في جورجيا.

واعتمدت وسائل إعلام على مواقع التواصل الاجتماعي لنقل قصة الفتاتين، فيما نفت السلطات في جورجيا اتصال الشقيقتين بالجهات الأمنية فيما يخص طلب اللجوء.

وكانت الفتاتان زعمتا عبر حساب على موقع "تويتر"، أنهما عالقتان في جورجيا، وأن السلطات السعودية ألغت جوازيهما، وتطلبان المساعدة للجوء.