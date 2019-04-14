ونشر حزب "نداء تونس" بيانا ليلة السبت الأحد أعلن فيه أنه إثر الاجتماع الذي انعقد في المنستير (ساحل شرقي) "أسفرت عملية الانتخاب... على فوز السيّد محمد حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس التونسي) برئاسة اللجنة المركزية لحركة نداء تونس".

وفي المقابل أعلنت مجموعة أخرى من الحزب اجتمعت في مدينة الحمامات (60 كلم جنوبي العاصمة)، فوز رئيس كتلة "نداء تونس" في البرلمان التونسي سفيان طوبال برئاسة اللجنة المركزية.

ويعتبر كل معسكر أنه الجهة الشرعية، وفقا لوكالة "فراس برس".

وكان الباجي قائد السبسي (92 عاما) دعا لدى افتتاحه مؤتمر الحزب الأسبوع الماضي الى الوحدة. كما ألمح إلى أنه لن يترشح إلى الانتخابات الرئاسية نهاية العام.

وحزب نداء تونس الذي تأسس في 2012 يشهد منذ فترة طويلة صراعات داخلية خصوصا بين نجل الرئيس حافظ قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي كانت جمدت عضويته في سبتمبر 2018 في الحزب وبات يعول على حزب منافس أطلق عليه "تحيا تونس".

وتجري الانتخابات التشريعية في تونس في السادس من أكتوبر 2019 تليها الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر .