وكان المتظاهرون يطالبون بحقوق لهم قالوا إن قادة منظمة بدر ( ميليشيا بدر ) تنكروا لها.

وخلال انضمام عناصر الشرطة لتأييد المتظاهرين حصلت اشتباكات بين الحشد من جهة والشرطة والمتظاهرين من جهة أخرى.

وكان قد أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى عن إصابة شرطيين اثنين، ومدني في اشتباكات اندلعت بين عناصر من الحشد الشعبي والشرطة العراقية، غربي الموصل.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "اشتباكات اندلعت بين عناصر من الحشد الشعبي (كتائب الإمام علي) وقطعات من الشرطة الفوج التاسع في منطقة الموصل الجديدة غربي الموصل، ما أسفر عن إصابة شرطيين ومدني واحد بجروح".

وأوضح المصدر، أن "الاشتباكات اندلعت إثر منع قوة من الشرطة العراقية لعناصر الحشد الشعبي من الدخول إلى المنطقة التي لا تقع ضمن مهامهم وأعمالهم".

وتشهد المناطق التي يتواجد فيها عناصر الحشد الشعبي وقوات الأمن العراقية احتكاكات، بسبب تداخل الواجبات والامتيازات، والتي غالباً ما تتطور إلى اشتباكات يذهب ضحيتها عناصر من الطرفين.