وجرى إغلاق المطار الدولي فيما ذكرت مصادر سودانية، أن عددا من القيادات العسكرية والسياسية تم اعتقالها بعدما وردت أنباء عن تنحي البشير الذي يواجه احتجاجات متواصلة في الشارع منذ ديسمبر الماضي.

وكان مراسلنا في الخرطوم أفاد، صباح الخميس، بأن عددا من ضباط الجيش دخلوا مبنى الإذاعة السودانية في أم درمان وطالبوا بضم جميع الموجات الإذاعية لبث بيان هام.

في غضون ذلك، تحيط نحو أربعين سيارة عسكرية بمقر إقامة البشير في الخرطوم، وسط أنباء عن تولي مجلس عسكري انتقالي للسلطة بعد تنحي الرئيس الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود.

وناشد تجمع المهنيين السودانيين المواطنين التوجه لمكان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، الذي يضم أيضا مبنى وزارة الدفاع ومقر إقامة البشير.