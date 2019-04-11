وأشارت قوى الحوار الوطني إلى أن التأجيل يأتي "استجابة لتقديرات الأجهزة الأمنية ولرجاءات قوى سياسية واجتماعية".

وفي بيان أصدرته الخميس، قالت القوى المؤيدة للبشير: "بحكم مسؤوليتنا السياسية عن البلاد ومن واقع التزامنا بمخرجات الحوار الوطني، والتزاما بما تعاقدنا عليه من حفظ أمن وسلامة الوطن، وإذ نشيد بما تقوم به الأجهزة العسكرية والأمنية من جهود كبيرة للاستقرار وحفظ أمن المواطن".

وأشارت قوى الحوار الوطني إلى أن المسؤولية الوطنية تستدعي رفض اي محاولة "لاختطاف" المشهد السياسي، كما جددت التمسك بالعملية السياسية والدستورية.

ونبهت القوى إلى أن هناك من يخطئ في فهم الرسالة، "وما زال يتنكب الطريق وان عزمنا ماض وارادتنا صلبة ولن نسمح بالمغامرات السياسية".



وأضاف البيان: "وعليه واستجابة لتقديرات الأجهزة الأمنية ولرجاءات قوي سياسية واجتماعية حادبة على مصلحة الوطن واستقراره واحتراما للقانون، نعلن تأجيل موكب أمان السودان يوم الخميس 11 أبريل".