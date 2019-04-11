وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، الأربعاء، إن شخصاً لا يزال في العاصمة السورية دمشق حيث تعيش عائلته وإن الآخرين إما وصلوا أو في طريقهم إلى الأردن.

وأضاف القضاة أن الأردن مستمر في متابعة 4 حالات أخرى من المتوقع أن يشملها أمر الإفراج.لم يتضح سبب اعتقال الأردنيين.

وتوترت العلاقات بين الأردن وسوريا المجاورة منذ عام 2011 عندما بدأت الحرب الأهلية هناك، ما أدى إلى تشريد وقتل مئات الآلاف.

وجاء ذوبان الجليد في العلاقات بعد إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين العام الماضي. أغلق المعبر عام 2015 عندما سقط في أيدي المعارضة المسلحة.