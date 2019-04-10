وخلال لقائه في المكتب البيضاوي، أشاد الرئيس الأميركي بـ"العمل العظيم" الذي يقوم به الرئيس السيسي.

وقال ترامب: "أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم". مضيفا "لم تكن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة جيدة كما هي عليه الآن".

ووصف مسؤولون في الإدارة الأميركية زيارة الرئيس المصري لواشنطن بالهامة، التي تعكس علاقات استراتيجية قوية.