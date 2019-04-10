من جانبه، كشف الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية عن تعرض عدد من المواطنين لحوادث سلب ونهب في بعض الطرقات والأسواق بمناطق متفرقة من العاصمة.

كما تعرضت العديد من الممتلكات العامة والخاصة للنهب والحرق شملت الأسواق ومقار إدارية وشرطية، حيث قامت مجموعات منفلتة استغلت الوضع الراهن الذى تمر به البلاد في الأيام الفائتة.

وأكد المتحدث الأمني بتعزيز الشرطة لتواجدها في كل الأماكن المحتمل استهدافها إيفاء بواجبها تجاه المواطنين والحفاظ على أمنهم وممتلكاتهم.

وقال في تصريح صحفي إن الشرطة تهيب بالمواطنين التعاون معها بالإبلاغ ومنع إشعال الحرائق وقفل الطرق الأمر الذى يؤثر على حركة المواطنين وتلوث البيئة ويهدد السلامة العامة ويعيق حركة السير من ناحية عامة وحركة دوريات الشرطة بما فيها دوريات النجدة عند تلقيها بلاغات ذات صلة بالجانب الجنائي أو الإنساني.