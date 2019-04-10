وقال عريقات في بيان إنّ "الإسرائيليين صوّتوا للمحافظة على الوضع القائم. لقد قالوا لا للسلام ونعم للاحتلال".

وأظهرت نتائج استطلاعات خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع تقارباً شديداً بين رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتانياهو ومنافسه الوسطي بيني غانتس، وتخلّف الأحزاب اليسارية الملتزمة بعمليّة السلام عنهما.