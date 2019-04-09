وبحسب قناة الإخبارية السورية، فإن الهجوم وقع حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) قرب قرية طيبة الإمام في ريف حماة الشمالي.

ونقلت قناة الإخبارية عن مصدر عسكري سوري قوله "قامت مجموعة إرهابية مسلحة ترتدي الأحزمة الناسفة.. بالاعتداء على إحدى نقاطنا العسكرية على اتجاه طيبة الإمام بريف حماة الشمالي".

وأضاف البيان: "وعلى الفور تم اكتشافهم من حراس النقطة، والتعامل معهم بالنار، وإفشال الهجوم... وقد أسفر الاشتباك عن ارتقاء ثلاثة شهداء ومقتل كامل عناصر المجموعة الإرهابية".