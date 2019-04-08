وذكر المرصد أن مدرعتين تابعتين لحلف الناتو دخلتا عبر معبر سيملكا شمال العراق باتجاه منطقة شرق الفرات ووصلت إلى مطار كوباني، حيث تعد هذه المرة الأولى التي تشاهد فيها مدرعات تابعة لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.



وتتواصل عمليات دخول الشاحنات القادمة عبر كردستان العراق نحو مناطق قوات سوريا الديمقراطية شرق نهر الفرات، حيث رصد المرصد دخول نحو 100 شاحنة منتصف ليل الأحد – الاثنين تحمل على متنها مساعدات لوجستية وأخرى عسكرية وآليات وعربات، وتوزعت على مناطق سيطرة القوات الكردية، حيث اتجه قسم منها نحو منطقة عين العرب (كوباني) ومحيطها، وقسم آخر نحو تل تمر والشدادي في الحسكة، وأخرى نحو دير الزور.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت في مارس تمكنها من هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل كامل بسوريا، عقب هزيمة التنظيم في آخر جيوبه ببلدة الباغوز.



وجاء إعلان النصر، بعد ستة أشهر من إطلاق القوات هجوما واسعا بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.