ولم تذكر الوزارة ما إذا كان القتلى والجرحى مدنيين أم مقاتلين.

والأحد، شنت طائرات للجيش الوطني الليبي، غارات على مواقع الجماعات المسلحة في محيط العاصمة الليبية طرابلس، وذلك للمرة الأولى بعد يومين من بدء عملية "طوفان الكرامة".

وقالت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن الغارات استهدفت مواقع الميليشيات جنوبي طرابلس، في أول قصف جوي من قبل الجيش منذ بدء العملية.

وكان الجيش أطلق، مساء الخميس عملية "طوفان الكرامة" الرامية إلى دحر الجماعات المسلحة من العاصمة، دون أن يقحم سلاح الجو في العمليات العسكرية.



وكانت الغارات فيما يبدو ردا على تعرض بعض مواقع الجيش الوطني لغارات من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بحكومة الوفاق.