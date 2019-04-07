وكان الطفل محمد البهنسي، قد سقط في حفرة صُنعت للصرف الصحي، خلف أحد مباني مدرسة "بنوفر" الابتدائية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بمحافظة الغربية (في دلتا النيل - شمال القاهرة)، وذلك خلال مشاركته في حصة للألعاب الرياضية، وفق ما نقل موقع "اليوم السابع".

وأوضح المصدر أن الطفل توجه إلى موقع خلف المبنى الذي يتلقى فيه حصة "التربية الرياضية"، واختل توازنه أثناء تواجده بالقرب من الحفرة، مما أدى إلى سقوطه فيها، حيث لقي مصرعه على الفور.

من جانبها، باشرت السلطات إجراءات للتحقيق في الحادث، إذ توجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الشناوي عايد، إلى المدرسة، إلى جانب عدد من مسؤولي المديرية، وإدارة كفر الزيات التعليمية.

وقرر وكيل الوزارة، تشكيل لجنة عاجلة من الشؤون القانونية بالمديرية، وإدارة كفر الزيات التعليمية، للتحقيق في الواقعة، و"معاقبة المقصرين في المدرسة، لإهمالهم في العمل".

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وسيتم عرض الملف على النيابة العامة.