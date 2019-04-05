وقال الناطق بإسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، في بيان "أصيب 38 مواطنا على الأقل بالرصاص الحي جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في فعاليات الجمعة الـ53 لمسيرة العودة وكسر الحصار السلمية".

وأوضح أن بين المصابين "ثلاثة تتراوح حالاتهم بين خطيرة وحرجة نقلوا إلى مستشفى الشفاء" بمدينة غزة.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس أن عشرات المتظاهرين حاولوا إجتياز السياج الإسرائيلي الحدودي، وأطلق الجنود المتمركزون في غرف قناصة، الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكر شهود عيان أن أحد المتظاهرين ألقى قنبلة صوتية تجاه الجنود قرب الحدود شرق غزة.

وقال مصدر أمني إن الجيش استخدم عدة قنابل غاز مسيل للدموع "يخرج منها دخان أحمر للمرة الأولى وقد يكون غازا ساما"، فيما أشعل متظاهرون إطارات سيارات خلال الاحتجاجات.

وشارك عدة آلاف من الفلسطينيين في الاحتجاجات مع دخولها العام الثاني، وكانت بدأت في 30 مارس2018، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد، وتثبيت "حق العودة" للاجئين الذين نزحوا من ديارهم قبل سبعين عاما، وفق ما أعلنت الهيئة المنظمة.