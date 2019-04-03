وحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح المالكي أنه ونتيجة لاعتراض الطائرتين المعادية (الحوثية) فقد تناثرت الشظايا على منطقتين سكنية نتج عنها إصابة ( 5 ) أشخاص مدنيين بينهم امرأة وطفل، ووجود بعض الأضرار المادية بعدد من المنازل وكذلك 4 مركبات.

وأشار المالكي إلى أن استمرار المحاولات المتكررة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين من خلال هجمات الطائرات بدون طيار وكذلك الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، واتخاذ محافظة الحديدة تحديداً نقطة لانطلاق هذه العمليات الإرهابية والعدائية يأتي في الوقت الذي تلتزم فيه قيادة قوات التحالف بوقف اطلاق النار بالحديدة تمشياً بنصوص اتفاق (استوكهولم).

أضاف المالكي أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، بهذه الأعمال الإرهابية تسعى لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمل عسكري بمحافظة الحديدة.

وأكد الناطق باسم التحالف، التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وكذلك رئيس لجنة إعادة الانتشار لإنجاح تنفيذ اتفاق استوكهولم.

وشدد في الوقت نفسه من أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، وبأشد العبارات تحذر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كافة الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.