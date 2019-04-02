وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مناطق غرب بلدة بني حسن على الشريط الساحلي، منها قرية الطينة الواقعة غرب منطقة بني حسن، وتقدمت باتجاه مزارع الجر.

وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين، وأسر اثنين بالإضافة إلى السيطرة على مركبتين عسكريتين.

وكانت القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة أطلقت عملية عسكرية واسعة الخميس الماضي، في مديرية عبس وعدد من المديريات المجاورة لها شمال غربي حجة.

وتسببت المعارك في موجة نزوح كبيرة للمدنيين في قرى الأكوع والخادمة وبني كديش والشرقي بمديرية عبس، جراء القصف المدفعي للحوثيين.

وقال مسؤولون في مركز الملك سلمان للإغاثة إن الأسر التي نزحت باتجاه مديرية حيران، بلغ أكثر من 500 أسرة، وسط ظروف إنسانية صعبة.