وأوضحت الوكالة أن مصالح الأمن الإقليمي في مدينة سلا، كشفت أنه "جرى توقيف القاصر الذي تعمد اجتياز الترتيبات الأمنية والاقتراب من الموكب الملكي، أثناء مروره بشارع ابن الخطيب في اتجاه صومعة حسان بمدينة الرباط".

وأضاف بيان للمديرية العامة للأمن الوطني: "حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن القاصر البالغ من العمر 17 سنة، القاطن بمدينة سلا، حاول الاقتراب من السيارة الملكية لاستعطاف جلالة الملك بسبب الوضع الصحي لوالديه".

وأشار البيان إلى أن الأجهزة المختصة أخضعت الفتى "لإجراءات البحث، من أجل الكشف عن جميع الظروف والدوافع والملابسات المحيطة بهذا الحادث".

وبدأ البابا فرانسيس، السبت، زيارة إلى المغرب، حيث توجه من المطار إلى وسط المدينة في سيارة بابوية بيضاء، في الوقت الذي سار فيه الملك محمد السادس بجانبه في سيارة منفصلة مكشوفة قديمة من طراز "مرسيدس 600 بولمان" سوداء اللون، من إنتاج عام 1969.