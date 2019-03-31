وقال الفقّي خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع حول ليبيا إنّ ندوة المصالحة الليبية "تمثّل فرصة لليبيين"، من دون مزيد من التفاصيل.

وبالإضافة إلى الفقّي شارك في الاجتماع كلّ من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وعقد هذا الاجتماع الرباعي حول ليبيا بمبادرة من الجامعة العربية على هامش القمة العربية التي تنطلق أعمالها في تونس الأحد.

وبحسب رئيس الاتحاد الأفريقي فإنّ "الوقت حان لكي يناقش الأطراف (السياسيون الليبيون) مصير بلدهم".

وقبل مؤتمر أديس أبابا سيعقد في مدينة غدامس في غرب ليبيا "ملتقى وطني" يرمي إلى تحديد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلد الغارق في الفوضى منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.