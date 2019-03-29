سكاي نيوز عربية - أبوظبي عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اجتماعا ثنائيا، الجمعة، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وكان الرئيس التونسي قد استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز لدى وصوله قصر قطاج.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد عقد العاهل السعودي والرئيس التونسي جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين.
وتم خلال جلسة المباحثات، "بحث آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وتونس في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها"، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.