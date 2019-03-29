وكان الرئيس التونسي قد استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز لدى وصوله قصر قطاج.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد عقد العاهل السعودي والرئيس التونسي جلسة مباحثات رسمية موسعة بحضور وفدي البلدين.

وتم خلال جلسة المباحثات، "بحث آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وتونس في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها"، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.