وذكر البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين سيبحثان "البناء على تعاوننا القوي في المجالات العسكرية والاقتصادية ومكافحة الإرهاب"بالإضافة إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي و"الدور طويل الأمد الذي تضطلع به مصر كدعامة أساسية للاستقرار الإقليمي".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، أن الرئيس السيسي سيقوم بزيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل القادم.

وأوضح المتحدث بأن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأميركي، لمناقشة العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الإقليمية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع بين الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، بما يحقق المصالح الاستراتيجية، فضلا عن مواصلة المشاورات الثنائية حول القضايا الإقليمية وتطوراتها.

وكان الرئيس المصري قد بحث مع نظيره الأميركي خلال اتصال هاتفي الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا وسبل تعزيز التعاون الثنائي وخاصة عسكريا بين البلدين، وذلك في يناير الماضي.