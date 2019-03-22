وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض، الخميس، على رئيسة حي وسط بمحافظة الإسكندرية، لطلبها وتلقيها رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتها.

وقالت تقارير صحفية مصرية، إن القبض على المسؤولة جاء قبل فترة قصيرة من بلوغها سن التقاعد القانوني في شهر أبريل المقبل.

وأوضحت صحيفة "الوطن" أن القضية المتهم فيها رئيسة الحي والوقائع محل التحقيقات "تتضمن محادثات تم تسجيلها حول اتهام الرشوة المنسوب لها".

وتخوض مصر حربا ضد الفساد تقودها هيئة الرقابة الإدارية، بإشرافها على أداء الأجهزة العامة للدولة، وأسفرت الحملة عن اعتقال مسؤولين اتهموا في قضايا اختلاس ورشاوى بملايين الجنيهات.