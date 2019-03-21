وأوردت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله، عبّر للسفير المصري حسام عيسى عن احتجاج الخرطوم على هذا الإعلان.

وطالب "بعدم المضي في هذا الاتجاه، الذي يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب، ولا يتناسب والخطوات التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما".

ويخضع مثلت حلايب، الواقع في الركن الجنوب شرقي لمصر للسيادة المصرية، بينما تقول الخرطوم إنه "أرض سودانية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة النفط السودانية، رفضها قيام شركة جنوب الوادي المصرية للبترول بطرح قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز بمناطق على البحر الأحمر.

وقال وزير الدولة بوزارة النفط والغاز، سعد الدين البشري إن "حكومته لا تمانع من أي عمل مشترك للتنقيب عن الغاز والنفط في منطقة البحر الأحمر، على أن يكون وفق اتفاقيات مشتركة وموقعة بين البلدان".