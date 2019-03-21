وبينت المصادر أن الحصيلة الأولية تشير إلى غرق 45 شخصا على الأقل بينهم نساء وأطفال، في وقت هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث في نهر دجلة.

وقال مراسلنا إن عدد الأشخاص الكبير الذي كان على متن العبارة قد يكونا لسبب وراء هذا الحادث، مضيفا "وهذا بسبب غياب غياب الضوابط والرقابة على مالكي العبارات".

وأعلنت دائرة صحة نينوى استنفار كافة جهودها للسيطرة على حادث غرق إحدى العبارات، التي تقل نساء وأطفالا محتفلين بأعياد نوروز.

وأوضحت مصادر أن ما لا يقل عن مئة شخص كانوا على متن العبارة المنكوبة قبل أن تنقلب، في وقت أظهرت لقطات فيديو محاولات لإنقاذ الغرقى.