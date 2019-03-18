وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب جندي آخر ومستوطن بجروح خطيرة في هجوم نفذه فلسطيني بسلاح ناري وسلاح أبيض عند مفترق مستوطنة أرييل، بالقرب من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الحادث بدأ عند مفترق طرق قرب مستوطنة أرييل، حيث طعن الفلسطيني الجندي ثم خطف بندقيته وأطلق النار على ثلاث سيارات فأصاب مدنيا وهو الحاخام المحلي إيتنغر الذي نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

ثم خطف بعد ذلك سيارة وقادها لتقاطع طرق قريب آخر، حيث أطلق النار على جندي آخر قبل أن يكمل طريقه إلى قرية فلسطينية مجاورة.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كان أكثر من شخص شارك في الهجوم.

وتعليقا على ذلك، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريحات علنية في اجتماع وزاري أسبوعي، إلى أن الهجوم نفذه عدة مهاجمين. وأضاف "قوات الأمن تطارد المهاجمين. أنا على ثقة أنهم سيضبطون".