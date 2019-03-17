وضم حوالي 30 مهندسا معماريا، بينهم الإسباني سانتياغو كالاترافا، المشهور بتصميم جسر القدس الصاري المعلق، والمهندس المعماري الأميركي توم ماين، والمهندس إسرائيلي المولد موشيه صفدي، أصواتهم إلى الاحتجاجات العامة ضد المشروع، الأحد، في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

ووصفت المجموعة التلفريك بأنه تهديد لـ"المشهد القديم والتراث الثمين" في القدس، واتهموا "مجموعات المصالح القوية بإعطاء الأولوية للسياحة والسياسية على القيم الدينية والثقافية".

وأدى المشروع الذي وافقت عليه خريف العام الماضي وزارة السياحة الإسرائيلية كوسيلة لنقل زوار البلدة القديمة بالقدس فوق الشوارع التي تعيقها حركة المرور، إلى طوفان من الشكاوى من السكان الفلسطينيين وخبراء التخطيط العمراني.

وينطلق مسار التلفريك من جبل الطور أو كما يعرف بجبل الزيتون، مارا عبر مناطق عدة، منتهيا إلى ساحة البراق.

ووصفت السلطات الإسرائيلية المشروع بأنه "خطوة كبيرة ستغير وجه القدس وتتيح التنقل السهل والمريح للسياح والزوار".